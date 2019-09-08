الأهلي المصري يتفوق على برشلونة وريال مدريد بأكثر أندية العالم تتويجاً

2019/09/08 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تصدر نادي الأهلي المصري قائمة أكثر أندية العالم تتويجاً بالبطولات، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وتفوق الأهلي المصري على نوادي العالم من خلال فوزه بـ 41 لقباً في الدوري المصري الممتاز، و36 لقباً في بطولة كأس مصر، و10 ألقاب في بطولة السوبر المحلي، و19 لقباً على الصعيد القاري، من بينها ثمانية ألقاب في بطولة دوري أبطال إفريقيا، و6 ألقاب سوبر إفريقي، و4 ألقاب في أبطال الكؤوس الإفريقية، ولقب واحد في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضحت قائمة "ميرور" أن عملاق أسكتلندا غلاسكو رينجرز حل في المركز الثاني، برصيد 115 بطولة، بينما احتل فريق ناسيونال من أوروغواي المركز الثالث برصيد 113 لقباً، وجاء مواطنه بينارول رابعاً بـ 108 ألقاب، والطرف الثاني للكرة الأسكتلندية سيلتك خامساً برصيد 105 ألقاب.

وتقدم برشلونة الإسباني على غريمه ريال مدريد البطل التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا، إذ احتل الكتالوني المركز السادس برصيد 91 بطولة، وريال مدريد المركز السابع بـ 90 بطولة.

وحل بنفيكا البرتغالي في المركز الثامن برصيد 82 لقباً، وأولمبياكوس اليوناني في المركز التاسع برصيد 75 بطولة، واحتل بورتو المركز العاشر في القائمة برصيد 74 بطولة.

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