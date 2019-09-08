القوات الامنية تقتل إرهابي داخل وكر بداخله حزام ناسف في نينوى

2019/09/08 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، مساء الاحد، عن قتل "إرهابي" داخل وكر بداخله حزام ناسف في محافظة نينوى.وقالت خلية الإعلام، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن قوة من اللواء ٤٣ في الفرقة العشرين ضمن قيادة عمليات نينوى، تمكنت من قتل إرهابي داخل إحدى الأوكار الذي كان بداخله حزام ناسف وارزاق ودراجة نارية بمنطقة المالحة في الجزيرة.واشارت الى أن العملية جاءت استناداً الى معلومات دقيقة.

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