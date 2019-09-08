الامرلي يستقبل مدير حماية المنشآت ومدير الجنسية بقضاء الطوز

2019/09/08 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ صلاح الدين … استقبل النائب مهدي تقي الآمرلي عضو لجنة الامن والدفاع النيابية في مكتبه اليوم”الاحد”العقيد نجم الدين صالح مدير حماية منشآت طوز ومدير جنسية طوز المقدم مصطفى قمبر والرائد خليل ابراهيم مدير فوج طوارئ السابع وآمر لواء ٥٢ للحشد الشعبي المجاهد احمد جاسم .وتأتي هذه اللقاءات مع مدراء الدوائر والمواطنين لتيسير […]

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