2019/09/08 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZCpYiDnFDV8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. نسب انجاز صحن العقيلة زينب (ع) ومصادر التمويل) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد .. نسب انجاز صحن العقيلة زينب (ع) ومصادر التمويل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).