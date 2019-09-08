الحشد الشعبي يعلن نتائج عملية عاشوراء في ديالى

2019/09/08 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، الأحد، نتائج عملية عاشوراء في شرق محافظة ديالى، فيما أكد تطهير وتأمين 20 قرية وضبط أربع مضافات لتنظيم داعش الإرهابي.

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