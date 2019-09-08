الفيفا يغرم الأهلي المصري مليون دولار

2019/09/08 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت صحف مصرية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أصدر قرارا بتغريم النادي الأهلي نحو مليون دولار، وذلك لعدم سداده مستحقات اللاعب البرازيلي

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