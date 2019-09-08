العلاقات الإسرائيلية –الصينية…مبعث قلق أمريكي !

2019/09/08 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسعد العزوني إستفزني خبر قرأته يتحدث عن قلق أمريكي بسبب تنامي العلاقات الإسرائيلية-الصينية، وكان مبعث قلقي أنا شخصيا يتمحور على قدرة الولايات المتحدة على الرصد والمتابعة والتحليل ،إذ أن هذه العلاقة قديمة ومضى عليها سنوات ، ومن المفروض أن السلطات الأمريكية المختصة تعرف بالأمر، لأن هناك حالات تجسس إسرائيلية مستمرة على الداخل الأمريكي ،يرافقها سرقة …

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