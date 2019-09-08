نائب يكشف عن طرح عدد من الشخصيات السياسية لاستبدال عبد المهدي

2019/09/08 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الأحد، عن طرح عدد من الشخصيات السياسية المستقلة لتولي منصب رئاسة الوزراء بدلا عن رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي.وقال البخاتي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية سيكون ساخنا بمواجهة الحكومة وإلزامها بتقديم الخدمات للمواطنين ومحاربة الفساد بشكل جدي”، […]

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