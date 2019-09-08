العثور على آثار يورانيوم داخل مخزن نووي إيراني

2019/09/08 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

أظهرت

عينات أخذتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من موقع في طهران، وصفه رئيس وزراء

إسرائيل أنه ”مخزن نووي سري“، وجود آثار لليورانيوم، وفق دبلوماسيين يتابعان

عمليات تفتيش الوكالة.

وأضاف

الدبلوماسيان أن الوكالة ”تحقق لمعرفة مصدر جزيئات اليورانيوم، وطلبت من إيران

تقديم تفسير، لكن طهران لم تفعل ذلك“، مما يؤجج التوتر بين واشنطن وطهران.

وأدت

العقوبات الأمريكية على إيران، إلى تقليص مبيعاتها من النفط، وردت إيران على ذلك

بانتهاك الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية العام 2015.

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