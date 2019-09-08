انتهاء مهام قائد التحالف الدولي في العراق وسوريا

2019/09/08 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عثمان الغانمي اليوم الاحد قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال لاكامرا بمناسبة انتهاء مهام اعماله.واشاد الغانمي بالشراكة والتعاون الكبير مع قوات التحالف الدولي أبان الحرب التي خاضتها قواتنا المسلحة ضد اشرس عدو عرفه التأريخ والقضاء عليه.من جانبه أكد الجنرال لاكامرا استمرار حكومة الولايات المتحدة […]

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