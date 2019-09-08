2019/09/08 | 20:04

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العراق يؤكد ضرورة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب كونه خطر يهدد الجميع

أكد العراق دعمه مشاريع العمل العربيّ المُشترك بما يُحقق تطلعات

الشُعُوب العربيّة ، داعياً إلى ضرورة العمل المشترك لمكافحة

الإرهاب كونه خطر ممتد يهدد الجميع.

المُتحدّث بإسم وزارة الخارجيّة د.



أحمد الصحّاف أوضح أن العراق

يترأس أعمال الدورة المئة والثانية والخمسين العاديّة لمجلس جامعة

الدول العربيّة ، وأشار إلى أن العراق يدعم حقّ عودة سوريا إلى

مقعدها في الجامعة العربيّة كما يدعو المُجتمع الدوليّ إلى تحمُّل

مسؤوليّاته بإنهاء الاحتلال الإسرائيليّ وإقامة الدولة الفلسطينيّة

وعاصمتها القدس الشريف.

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