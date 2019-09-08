2019/09/08 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الأحد، أن توريد منظومات “إس-400” الروسية المضادة للجو سيتم خلال فترة تتراوح بين 18 و19 شهرا.وفي تصريحات لقناة “روسيا-1” التلفزيونية، قال بوريسوف: “لقد تم تسديد دفعة مقدمة (من قبل الجانب الهندي)، وسيتم توريد كل شيء وفقا للجدول، أي في غضون 18

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة الروسية: سيتم توريد منظومات “إس-400” للهند خلال 18-19 شهرا وكالة خطوة برس.

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