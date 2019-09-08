كارل ماركس - رأس المال: د- الشكل النقدي(*)

2019/09/08 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كارل_ماركس 20 ياردة قماش =معطف واحد =10 باونات من الشاي =40 باون من البن = أونصتين من الذهبكوارتر من القمح =1/2 طن من الحديد =س من السلعة (آ)إن الانتقال من الشكل (آ) إلى الشكل (ب)، ومن (ب) إلى الشكل (ج)، يقترن بحدوث تبدلات جوهرية.وبعكس ذلك، لا يوجد فرق بين الشكل (ج) والشكل (د) باستثناء أن الذهب في هذ......

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