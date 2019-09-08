شه مال عادل سليم - ملاحظات على مقال الرفيق (حميد مجيد موسى) حول الأساس النظري للتحالفات (5 )

2019/09/08 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شه_مال_عادل_سليم الجزء الاخير : ـ لا أبالغ عندما أقول: الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نفتخر به في زمن ( الجبهة ) هو موقف الرفيقين ( الشهيد صباح الدرة ـ ابو عمار , والشهيد عادل سليم ـ ابو شوان ) ...للاسف لم يذكر الرفيق (ابو داود) الرفاق الابطال الذين تصدوا لـ(صدام حسين ) شخصيا ولسياسة حزبه الفاشي والذين دفعوا دمهم ثمن شجاعتهم ومعارضتهم ومنهم الرفيق (الشهيد صباح الدرة والشهيد عادل سليم ) اللذين كانا لنا ......

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