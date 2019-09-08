فاطمة ناعوت - جهادُ المصريين ضد الجهل والطائفية والإخوان

2019/09/08 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت بات العالمُ اليوم يعلم علمَ اليقين أن الإخوان وحزب النور المصري، وما يشابهه من أحزاب دينية إقصائية في دول العالم، وتيار الإسلام السياسي والتكفيريين، جميعهم تنويعاتٌ مختلفة على نغمة نشاز واحدة تكره العلم والفنون والحياة وتكره (الآخر) أيًّا كان هذا الآخر من بني البشر، بقدر ما يكرهون فكرة "الوطن” في المطلق.ولهذا، كاد مرسي والإخوان في شهور قليلة، بعد اقتناصهم عرش مصر، أن ينجحوا في تمزيق النسي......

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