القبض على اكثر من 500 متهم بجرائم مختلفة خلال اسبوع في بغداد

2019/09/08 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوات الشرطة القبض على عدد كبير من المتهمين بجرائم مختلفة خلال اسبوع في بغداد.وذكر بيان لقيادة شرطة بغداد :” ان مفارز قيادة شرطة بغداد القت القبض خلال اسبوع على متهمين اثنين وفق المادة ٤ ارهاب والقبض على ٤٠٤ متهمين وفق مواد قانونية مختلفة وعلى ٧ متهمين بالقتل وألقبض على ١١ متهما بحوزتهم حبوب […]

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