2019/09/08 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلاع حريق داخل سجن التاجي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق داخل سجن التاجي وكالة خطوة برس.

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