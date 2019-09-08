2019/09/08 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزيرة التضامن والصحة الفرنسية، أنييس بيوزين، أن 1.5 ألف شخص لقوا مصرعهم بسبب موجة الحر الشديد التي اجتاحت البلاد خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.وقالت الوزيرة في برنامج إذاعي، اليوم الأحد، إن السلطات رصدت نحو 1500 حالة وفاة إضافية خلال هذين الشهرين، مشيرة إلى أن نحو نصف هذا العدد من المسنين الذين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة 1.5 الف شخص في فرنسا جراء موجة الحر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة 1.5 الف شخص في فرنسا جراء موجة الحر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).