بالصور.. عشيرة عربية تسيطر على مركز للشرطة في الأحواز بعد اشتباكات مسلحة مع الأمن الإيراني

2019/09/08 | 20:21

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بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بسيطرة عشيرة عربية على مركز شرطة العباسية في منطقة الاحواز داخل إيران، بعد مقتل أحد ابناءها على يد عناصر المركز.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عناصر أمن من مركز شرطة العباسية في الأحواز بإيران اعتقلوا شخصا ينتمي لعشيرة بني تميم العربية الساكنة في منطقتي الراشدية والعباسية في الاحواز، وأبرحوه ضربا حتى توفي".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "عشيرة بني تميم اشتبكت مع عناصر الأمن الإيراني وأحرقت عددا من العجلات التابعة لهم، ثم فرضت سيطرتها على مركز شرطة العباسية".

بغداد اليوم- متابعة

أعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، علي جراح الصباح، أن أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نقل إلى مستشفى بالولايات المتحدة وتم تأجيل لقائه مع رئيسها، دونالد ترامب.

ونقلت وكالة "كونا" الكويتية الرسمية عن

بغداد اليوم- خاص

علق المتحدث الرسمي باسم حركة أنصار الله الأوفياء، عادل الكرعاوي، اليوم الأحد، على مقترح زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، بدمج قوات الحشد الشعبي مع الدفاع والداخلية.

وقال الكرعاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مقترح اياد علا

بغداد اليوم - كردستان

أكدت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد، تطلعها لإبرام اتفاقية مع الحكومة المركزية بشأن الموازنة الاتحادية للعام المقبل، فيما أشارت إلى أن بعض تشريعات البرلمان الاتحادي تعارض الدستور.

وذكر بيان لحكومة الإقليم، تلقت (بغداد ال

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