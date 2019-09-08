مجلس بغداد يكشف موعد إعلان أسماء المقبولين للتعيين ضمن ملاك وزارة التربية

2019/09/08 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجلس محافظة بغداد، الأحد، موعد إعلان أسماء المقبولين للتعيين ضمن ملاك وزارة التربية.وقالت عضو المجلس جسومة الازيرجاوي، إن “محافظ بغداد فلاح الجزائري حدد الـ15 من أيلول الجاري موعدا لإعلان أسماء المقبولين بالتعيين على ملاك وزارة التربية”، لافتة إلى إن “مجلس المحافظة قسم إعلان أسماء المقبولين لوجبات متعددة”.وأضافت أن “مجلس محافظة بغداد يمتلك …

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