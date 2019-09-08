أردوغان يكشف عن خطة خاصة في سوريا

2019/09/08 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، عن خطة خاصة في سوريا إذا لم يتم إنشاء المنطقة الآمنة شمال البلاد.وأكد أردوغان، في كلمة ألقاها،اليوم الأحد، إلى وجود خلافات كبيرة بين تركيا والولايات المتحدة، لكن في كل خطوة نخطوها نشاهد أن ما نريده ليس الشيء نفسه الذي يدور في عقولهم".

واتهم، الولايات المتحدة بالعمل على تغطية وحدات حماية الشعب الكردية، مؤكداً "بينما نهدف نحن إلى القضاء على التنظيم الإرهابي الذي يعيش في المنطقة، تحاول واشنطن وضعنا في ذات الكفة من حيث التعامل معه".

وأضاف أردوغان مهدداً: "إذا لم نبدأ بإنشاء المنطقة الآمنة مع جنودنا في شرق الفرات قبل نهاية سبتمبر، لن يكون لدينا خيار سوى تنفيذ خططنا الخاصة".



مبينا: "يجب جعل المنطقة برمتها آمنة بشكل فعلي بمدنها وريفها حتى يتسنى إسكان مليون شخص هناك"، بالاضافة الى شن عملية عسكرية في منطقي منبج وشرق الفرات بسوريا،

وتمكنت الولايات المتحدة وتركيا في 7 أغسطس الحالي، من التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء مركز العمليات المشتركة الخاص بـ "المنطقة الآمنة"، لتعلن تركيا في 21 من الشهر الجاري عن إطلاق المرحلة الأولى من الخطة، وبدء عمل مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة.انتهى/س

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