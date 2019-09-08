صحة نينوى تنفي إنتشال عدداً من جثث ضحايا العبارة

2019/09/08 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ النبأ للأخبارنفى مدير عام صحة نينوى، جاسم المصماري، اليوم الاحد، ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، بشإن إنتشال عدداً من جثث ضحايا العبارة في الموصل.

وقال المصماري، في حديث لـوكالة النبأ للاخبار، ان "هناك 10 جثث متفسخة موجودة في الطب العدلي، واخذت منها عينات وارسلت الى بغداد لفحص الـ DNA ومطابقتها مع ذوي الضحايا".

وأضاف ان "كل ما اشيع حول انتشال 12 جثة من ضحايا العبارة عار عن الصحة"، داعياً "ذوي الضحايا الى مراجعة الطب العدلي في الموصل لغرض اجراء كافة الفحوصات لحين ظهور النتائج من بغداد".انتهى/س

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