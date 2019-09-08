الخارجية: العراق يدعم حق عودة سوريا إلى الجامعة العربيّة

2019/09/08 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية ،اليوم الاحد، ان العراق يترأس أعمال الدورة الـ (152) العاديّة لمجلس جامعة الدول العربيّة.

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