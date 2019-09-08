كوردستان لـ

2019/09/08 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، وفداً من حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) في تركيا برئاسة سزاي تملّي الرئيس المشترك للحزب.في بداية اللقاء الذي عُقد في أربيل، هنأ الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي، بتشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان، وأعرب عن أمله بأن تمارس حكومة الإقليم دورها المهم في تثبيت السلام في المنطقة، وقال: "يجب الحفاظ على مكتسبات إقليم كوردستان".من جانبه، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان على أن الحرب والدمار ليسا في صالح أي جهة، وقال: "ندعم أي خطوة من أجل إرساء الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".كما أشار رئيس الحكومة إلى أن الوسائل الديمقراطية والمحادثات السلمية، أفضل السبل لحل جميع المشاكل.

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