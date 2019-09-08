شاهد.. اجراءات امنية مكثفة قبيل يوم عاشوراء في كربلاء المقدسة

2019/09/08 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل العالم من كربلاء المقدسة بأن القوات العراقية تفرض خطة امنية في المدينة المقدسة تحضيرا ليوم عاشوراء أنها تنوي فرض حظر جوي على الطائرات المس...

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