بينهم منتسب بالحشد.. إصابة3 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة وسط كركوك

2019/09/08 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بأن منتسبا بالحشد الشعبي اصيب إلى جانب طفلين اخرين، بانفجار عبوة ناسفة وسط كركوك.

وقال المصدر إن "عبوة ناسفة،

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