الهند تحصل على موعد من روسيا لاستلام منظومات (إس-400)

2019/09/08 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الأحد، أن توريد منظومات “إس-400” الروسية المضادة للجو سيتم خلال فترة تتراوح بين 18 و19 شهرا.وقال بوريسوف: “لقد تم تسديد دفعة مقدمة (من قبل الجانب الهندي)، وسيتم توريد كل شيء وفقا للجدول، أي في غضون 18 أو 19 شهرا تقريبا”.وكان نائب مدير الهيئة […]

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