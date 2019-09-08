حزب (عمل): إقالة علي الهيجل تأتي ضمن الاستهدافات السياسية التي يتعرض لها الحزب

2019/09/08 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد حزب التجمع المدني للاصلاح-عمل، اليوم الاحد، ان إقالة النائب الفني لمحافظ بغداد، علي الهيجل تأتي ضمن الاستهدافات السياسية التي يتعرض لها الحزب.

واستنكر الحزب في بيان تلقته "الغد برس"، قرار مجلس محافظة بغداد، بإقالة علي الهيجل النائب الفني لمحافظ بغداد من منصبه، واصفا اياه "بأنه مسيس ومخالف للوائح القانونية"، معلنا عزمه الطعن لدى "المحكمة الإدارية".

وأوضح، إن "هذا القرار يأتي ضمن سلسلة الاستهدافات التي يتعرض لها الحزب بسبب مواقفه الوطنية ورفضه جميع أشكال المساومات على حساب حقوق وكرامة المواطن العراقي".





وأشار البيان، الى أن "ضغوطات سياسية قد مورست لتحويل مسار اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل مجلس المحافظة حول عمليات التلاعب في موازنة ٢٠١٩ والتي هي من صلاحيات السيد محافظ بغداد حصرا".





ولفت البيان الى أن "نائب المحافظ كان قد لجأ في وقت سابق الى هيئة النزاهة"، مطالبا "بتشكيل لجنة مختصة للتحقيق في قضايا الفساد وهدر المال العام في محافظة بغداد، بالإضافة الى مخاطبته ديوان الرقابة المالية ولجنة النزاهة النيابية من أجل التحقيق في هذه القضية".

ونوه إلا أن "الضغوطات السياسية استعجلت اتخاذ هذا القرار قبل أن يأتي رد المؤسسات الرقابية"، مؤكدا أن "مثل هذه الأفعال لن تثني عزيمة الحزب عن مواصلة العمل في مشروعه الوطني تحت مظلة الدستور والقانون من أجل بناء دولة تحفظ للمواطن كرامته وتوفر له العيش الكريم".

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