منتخب الطائرة للناشئين يهزم الامارات ببطولة العرب

2019/09/08 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

فاز منتخبنا العراقي بكرة الطائرة للناشئين، اليوم الاحد، على نظيره الاماراتي، ضمن منافسات البطولة العربية المقامة في العاصمة الاردنية عمّان.

وجاء انتصار منتخبنا العراقي على المنتخب الاماراتي بثلاثة اشواط دون مقابل، وبواقع 25-10 و25-19 و25-22 نقطة، ليتأهل الى الدور ربع النهائي من البطولة.

وكان منتخبنا العراقي بكرة الطائرة للناشئين، قد حقق يوم أمس السبت، الفوز على نظيره الكويتي في اولى مبارياته في البطولة العربية، بثلاثة أشواط دون مقابل، وبواقع (25-18) (25-16) (25-15).

يشار الى ان منافسات البطولة افتتحت يوم أمس الأول الجمعة، في العاصمة الاردنية عمان.

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