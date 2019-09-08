2019/09/08 | 20:35

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محافظ نينوى يوجه الشركات المنفذة لمشاريع اعادة تأهيل الجسور بالعمل لمدة 24 ساعة

الاحد

08

أيلول

2019 :

08:17 pm

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محافظ نينوى (منصور المرعيد) يوجه الشركات المنفذة لمشاريع اعادة

تأهيل الجسور بالعمل لمدة (٢٤) لإنجازها بإسرع وقت ممكن ، فيما تواصل

تلك الشركات اعمالها على مدار اليوم استجابة لتوجيهات المحافظ الذي

شدد على ضرور البدء بمشاريع جديدة بعد الانتهاء من ملف الجسور قريبا .

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