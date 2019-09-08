شرطة البصرة تعلن القبض على عصابة لترويج المخدرات

2019/09/08 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة

اعلنت

قيادة شرطة محافظة البصرة، الأحد، عن إلقاء القبض على عصابة لترويج المخدرات في

منطقة الجمهورية.

وذكرت

القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “عناصر قسم شؤون

المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنوا من إلقاء القبض على عصابة لترويج المخدرات في

منطقة الجمهورية وضبط بحوزتهم مادة الكرستال المخدرة تقدرة بـ(٧٢٠) غرام ومادة

الحشيشة تقدر بـ (٧١٠) غرام وادوات تعاطي المخدرات كما ضبط بحوزتهم بندقية نوع

كلاشنكوف و قاذفة RBG7 “.

وأضافت

أنه “بعد التعمق بالتحقيق معهم اعترفوا على متهم اخر وبعد التحري وجمع

المعلومات تم القاء القبض عليه وعند تفتيشه ضبط بحوزته مواد مخدرة تقدر ب٥٠ غرام

تقريبا وتمت إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل”.

وأكدت

القيادة، أن “شرطة البصرة عازمة على مواصلة رسالتها نحو تحقيق أمن واستقرار

المحافظة ، وتفخر بأداء دورها الوطني بما يبذله رجال الشرطة من جهد وتضحيات في

أدائهم لواجبهم المقدس”.

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