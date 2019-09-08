دواي  يناقش مع بتروجاينا مشاريع المنافع الاجتماعية و فرص العمل لأبناء ميسان

2019/09/08 | 20:36

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..بحث محافظ ميسان علي دواي في اجتماع ترؤسه بمقر شركة بتروجاينا الصينية، موضوع المنافع الاجتماعية بشكل دقيق من اجل حل جميع الإشكالات التي تعيق تقدم العمل لا نجاز تلك المشاريع.

وقال مكتب المحافظ في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان اهم المشاريع التي تم مناقشتها مشروع انشاء طريق 5 كم، ومشروع تجهيز ونصب وتشغيل محطة تحويلية متنقلة 45 M V A ،ومشروع تأهيل شبكة الكهرباء لقضاء الكحلاء، ومشروع إنارة قضاء الكحلاء، وتأهيل مدخل ناحية بني هاشم، ومشروع كهربة قرى مناطق العقد .

واوضح ان المحافظ وجه بوضع توقيتات زمنية قريبة وملزمة لحل جميع النقاط العالقة من أجل اﻷسراع بتنفيذ تلك المشاريع لحاجة مواطني المناطق المذكورة الماسة اليها .

واشار البيان الى مناقشة محور التعيينات وتشغيل اﻷيدي العاملة من ابناء المحافظة واﻷيعاز الى الشركات الرئيسية والشركات الثانوية بضرورة توفير فرص عمل مناسبة للكفاءات العلمية والتقنية التي يمتاز بها أبناء المحافظة وتأهيل المتقدمين الى العمل وتم تحديد موعد اجتماع مع الشركات الثانوية لغرض توفير هذه الفرص لأبناء ميسان .

كما تمت مناقشة محور محطة GRS ومنظومة الــ U.P.S التي تجهز الغاز المطلوب لتشغيل محطة الكحلاء الغازية ومطالبة شركة بتروجاينا بتوفير المواد الاحتياطية اللازمة للمنظومة لديمومة عملها .

وحضر الاجتماع مدير عام شركة بتروجاينا، ومدير شركة نفط ميسان، ومستشار المحافظ للشؤون الفنية، وممثل المحافظة في لجنة مشاريع المنافع الاجتماعية ومدير محطة الكحلاء الغازية موضوع مشاريع المنافع الاجتماعية

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