امير الكويت يدخل احد المستشفيات الامريكية ويؤجل لقاءه مع ترامب

2019/09/08 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الديوان الاميري الكويتي :” ان امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح دخل احد المستشفيات في الولايات المتحدة الامريكية لاجراء فحوصات طبية، ما ادى الى تأجيل لقائه المرتقب مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى وقت لاحق./انتهى

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