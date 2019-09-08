‫بخلاف العقم.. سببان مرضيان لعدم الإنجاب‬

2019/09/08 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عدم الإنجاب قد يرجع إلى أسباب مرضية مثل قصور الغدة الدرقية ومتلازمة تكيس المبايض

قالت الدكتورة بياته كفادبيك إنه ‫بخلاف العقم قد يرجع عدم الإنجاب إلى أسباب مرضية، مثل قصور الغدة ‫الدرقية ومتلازمة تكيّس المبايض.

‫وأوضحت اختصاصية الغدد الصماء الألمانية أنه من السهل تشخيص قصور الغدة ‫الدرقية وعلاجها بواسطة الأقراص المحتوية على هرمونات الغدة الدرقية، ‫مشيرة إلى أن العلاج يرفع احتمالية حدوث الحمل ونجاحه.

‫أما متلازمة تكيس المبايض فمن الصعب تشخيصها وعلاجها، لذا ينبغي استشارة ‫الطبيب فور ملاحظة أعراضها، التي تتمثل في عدم انتظام الدورة الشهرية ‫وزيادة نمو الشعر في الوجه والصدر والظهر والسيقان.

‫ويتم علاج المتلازمة بواسطة الأدوية، التي تحفز عملية التبويض لرفع ‫احتمالية حدوث الحمل، ويستغرق العلاج بضعة أشهر.

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