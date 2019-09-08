جامعة الموصل تقرر تأجيل امتحانات الطلبة ليومي الاثنين والثلاثاء من الاسبوع الحالي

2019/09/08 | 20:38

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بغداد اليوم - بغداد

قررت رئاسة جامعة الموصل، اليوم الأحد، تأجيل امتحانات الطلبة ليومي الاثنين والثلاثاء من الاسبوع الحالي.

وذكرت رئاسة الجامعة، في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "رئاسة الجامعة قررت تأجيل الامتحانات ليومي الاثنين والثلاثاء لهذا الاسبوع الموافق 9 - 10 ايلول 2019 لذا اقتضى التنويه".

ولم تذكر الجامعة المزيد من التفاصيل حول أسباب تأجيل الامتحانات، لكن يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الحالي تصادف ذكرى الـ 10 من شهر محرم الحرام (عاشوراء).

بغداد اليوم _ بغداد

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية، اليوم الأحد، حقيقة وجود دور ثالث لطلبة الثالث متوسطة والسادس اعدادي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الأنباء التي تحدث عن منح وزارة التربية دور ثالث لطلبة الثالث متوسط والسادس اعدا

بغداد اليوم- ذي قار

اعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، اليوم الأحد، قرب وصول بعثات أجنبية جديدة للتنقيب في المحافظة، فيما قدم طلبا إلى وزارة الثقافة

وقال مكتب الخاقاني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الاخير "ناقش مع ال

بغداد اليوم- متابعة

أكد امين لجنة الاربعين المركزية في ايران، احمد محمدي فر، الاحد، ان منفذ خسروي الحدودي مع العراق مازال مفتوحا امام عبور الزوار.

وقال محمدي فر، في تصريح نقلته وكالة انباء "فارس"، ان "منفذ خسروي الحدودي تم اعادة

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