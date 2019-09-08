عامر صالح - الصلافة في الحديث عن الديمقراطية والمعارضة السياسية والتداول السلمي للسلطة

2019/09/08 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عامر_صالح الحديث عن المشاركة السياسية في الحكم حق مشروع لجميع القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية بعيدا عن الأقصاء والتهميش ومصادرة أرادة الغير في صنع القرار, وخاصة بعد عقود من الحكم الدكتاتوري القمعي الذي أنفرد في السلطة, سواء في العراق الذي عانى شعبه الكثير من مصادرة الحريات والتسلط والحروب العبثية, او معظم الدول العربية, وبالتالي اصبح هاجس المشاركة من قبل الشعب في اختيار الحاكم وتقرير طبيعة الحكم......

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