الاعلام الامني: مقتل ارهابي داخل وكر في نينوى

2019/09/08 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن مقتل إرهابي داخل وكر في نينوى.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” إن “قوة من اللواء ٤٣ في الفرقة العشرين ضمن قيادة عمليات نينوى، واستناداً الى معلومات دقيقة، تتمكن من قتل إرهابي داخل إحدى الأوكار التي كان بداخله حزام ناسف وارزاق ودراجة نارية

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