الربيعي: رشى وشراء للذمم وراء مشكلة الحدود مابين العراق والكويت

2019/09/08 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حمل عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، علاء الربيعي، الاحد، الحكومات السابقة مسؤولية المشاكل والاهمال الذي اصاب الموانئ العراقية، لافتاً الى ان هذا الاهمال يكاد يكون متعمداً نتيجة رشى وشراء للذمم للسكوت عن هذا الملف طيلة الفترة الماضية.وقال الربيعي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “المشاكل التي عانى منها قطاع الموانئ طيلة المدة الماضية […]

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