كربلاء المقدسة تعلن عن جهوزيتها لاستقبال ملايين الزوار لإحياء ذكرى عاشوراء

2019/09/08 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي جهوزية المحافظة لاستقبال ملايين الزوار لإحياء ذكرى عاشوراء الإمام الحسين (عليه السلام)، معربا عن شكره للجهود التي تبذلها القوات الأمنية والحشد الشعبي.وقال الخطابي، في بيان إن “محافظة كربلاء المقدسة جاهزة لاستقبال ملايين الزوار لإحياء ذكرى عاشوراء الإمام الحسين (عليه السلام)”، موجها شكره لـ”القوات الأمنية والحشد الشعبي على ما …

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