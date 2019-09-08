بارزاني وطالباني يجتمعان مع الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي

2019/09/08 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق اجتمع رئيس وزراء #إقليم_كردستان، #مسرور_بارزاني، اليوم الأحد، مع رؤساء #الكتل_الكردستانية في #البرلمان العراقي، لبحث القضايا الخلافية بين إقليم كردستان و #الحكومة_الاتحادية، واصفاً اللقاء بـ«المثمر».وحضر الاجتماع الذي […]

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