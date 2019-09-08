2019/09/08 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اوضحت خلية الاعلام الامني، الانفجار الذي وقع مساء اليوم الاحد في محافظة كركوك.وذكر بيان للخلية تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه ان “عبوتين ناسفتين انفجرتا الأولى في منطقة واحد حزيران والأخرى على طريق بغداد قرب جامع النور في محافظة كركوك”..يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني يوضح انفجاري كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني يوضح انفجاري كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).