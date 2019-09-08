الطلبة يعسكر داخلياً في بغداد استعداداً للدوري الممتاز

2019/09/08 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- متابعات دخل فريق نادي الطلبة بكرة القدم معسكراً تدريبياً داخلياً في بغداد اليوم الاحد يستمر لمدة خمسة ايام يتخلله وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية ، المعسكر الداخلي الذي بدء اليوم في احد فنادق بغداد اذ تم حجز الفريق للدخول في المعسكر المغلق بعد تعذر اقامة المعسكر الخارجي للفريق بسبب تداعيات مشكلة التراخيص ، الكادر التدريبي

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