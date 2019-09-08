منظمة حقوقية اوربية: اختفاء عشرات الفلسطينيين قسرا في السعودية

2019/09/08 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعلنت منظمة حقوقية في سويسرا أن العشرات من الفلسطينيين اختفوا قسرا في السعودية ومازال مصيرهم مجهولا طبقا للشهادات المقدمة من اسرهم للمنظمة.وذكرت قناة ( برس تي في ) في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” المنظمة الاورومتوسطية لحقوق الانسان في سويسرا بينت أن العدد الدقيق للفلسطينيين الذين تم اخفائهم قسرا في […]

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