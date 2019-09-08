الجنابي: نجاح الشمري “أسوأ” وزير مر على وزارة الدفاع

2019/09/08 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

وصف

عضو مجلس النواب زياد الجنابي، الاحد، وزير الدفاع نجاح الشمري بأنه

“أسوأ” وزير مر على الوزارة منذ 16 عاماً، عازياً ذلك الى “قراراته

العبثية”، فيما اشار الى أن العقلية التي يدير بها الوزارة

“متزمتة”.

وقال

الجنابي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “نجاح الشمري أسوأ

من استوزر الدفاع منذ 16 عاماً”، مؤكداً ان “العقلية التي يدير بها

الوزارة متزمتة وشمولية فضلاً عن التخبط والقرارات العبثية التي اتخذها منذ تسلمه

المنصب ولغاية الان”.

وأضاف

أن “اختيار نجاح الشمري كوزير للدفاع في حكومة عادل عبد المهدي جاء نتيجة

التوافقات وتمثيل دور الشخص الغيور والوطني مما اكسبه ثقة البرلمان خلال عملية

التصويت”، مستدركاً بالقول “الا انه احدث انقلابا فوضويا بعد ذلك في

المؤسسة العريقة التي هي من الدعامات الأساسية والمهمة في الدولة العراقية منذ

تأسيسها والتي كانت مرتكزا قويا وبوصلة الثبات لجميع الحكومات المتوالية”.

ولفت

الى أن “المحاصصة المقيتة والتوافقات السياسية هي من جاءت بالشمري بعد ان

بنيت على تبادل الادوار والمصالح الضيقة، فقد اختير ليكون وزيراً للدفاع رغم وجود

قادة افذاذ امثال عثمان الغانمي رئيس اركان الجيش الحالي الذي شارك بشكل فاعل

واساسي في قيادة الجيش العراقي وبناء قواعد سليمة وعسكرية منضبطة تماما وما زال

مستمرا بتقديم خبرته الكبيرة لهذه المؤسسة على الرغم من محاربته من قبل الشمري،

وكذلك عبد الامير الشمري وعبد الوهاب الساعدي وعبد الامير يار الله وغيرهم الكثير

من الابطال الذين قارعوا الارهاب والارهابيين”.

واعتبر

الجنابي أنه “في مقاييس الكفاءة العسكرية لا يستحق هذه المسؤولية الكبيرة اذ

انه غير مؤهل لقيادة هذه الوزارة العريقة ولم يكن سوى ضابط متابعة في امانة السر

ومن ثم احيل للتقاعد لنفاجئ به وزير للدفاع ليأتمر بامرته عشرات الضباط الذين هم

اقدم منه واكثر كفاءة وخبرة”، معتبراً أن هذا الامر جعله يتخبط في أسلوب

قيادة الوزارة بصورة تبعث على الشك والريبة حيث قام مؤخرا بنقل اخيه الى منصب مهم

جدا في الوزارة لأسباب معروفة لدى الجميع ودون استحقاق يذكر وتحايل على القانون

والمسؤولية”.

وانتقد

الجنابي “اسلوب قيادة الشمري للوزارة بعقلية متزمتة وانفرادية وتعالي لا يليق

بمن يتصدى لهكذا مسؤوليات مهمة في الدولة حيث اجرى تغييرات عديدة عبثية غير مستندة

على اي وقائع او احتياجات مهنية وانما مجرد انتقائية فردية لايوجد لها أي علاقة

بالارتقاء بتلك المؤسسة التي يعتبرها العراقيون جميعا صمام امان لدولة

العراق”، مشيرا الى “قيامه بفك ارتباط الجهات الاستخبارية وربطها بمكتبه

الخاص ليحكم سيطرته الدكتاتورية على تلك الجهات ومنها قسم الامن في مديرية

الاستخبارات وفك ارتباط المفتشية العسكرية من الاركان وسحبها الى امانة السر والان

يشرف عليهما بصورة مباشرة كما انه قام باحالة العديد من القيادات العليا بالوزارة

الى الأمرة في دائرة المحاربين وكذلك الى المحاكم العسكرية بحجج واهية والأصل من ذلك

كله هو محاولة الانتصار لنفسه على الشخصيات والقامات العسكرية المحترمة في وزارة

الدفاع السيادية وفي نفس الوقت اثقل كاهل الوزارة بأجراء ترقيات عديدة مما ادى الى

تضخم شديد في الرتب العليا مقارنة بحجم الجيش حاليا”.

وطالب

الجنابي رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بـ”ايقاف هذه النكسة الادارية

والبلبلة اللامسؤولة من قبل شخص الشمري والتي أجراها لارضاء ذاته فقط وعلى حساب

اهم واعرق وزارة في العراق”.

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