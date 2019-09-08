الإعلام الأمني تعلن انفجار عبوتين ناسفتين في كركوك

2019/09/08 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ كركوك

أعلنت

خلية الاعلام الحربي، الاحد، انفجار عبوتين ناسفتين في احدى مناطق محافظة كركوك.

وذكرت

الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “عبوتين ناسفتين

انفجرت الاولى في منطقة واحد حزيران والأخرى على طريق بغداد قرب جامع النور في

محافظة كركوك”.

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