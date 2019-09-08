بالصور ..هاشتاك #عدوا_لمن_عاداكم يتصدر ترند العراق على

2019/09/08 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

اعلن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تصدر هاشتاك #عدو_لمن_عاداكم ، الذي أطلقه مجموعة من الشباب على "تويتر"، ترند العراق.

وقال االناشط ثائر الصبيحاوي في

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