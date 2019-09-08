2019/09/08 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ دهوك نظم مركز نايا للتدريب الاعلامي ورشة عمل في مقر مؤسسة ايزيدي 24 الاعلامية تناولت اساسيات التسويق لدعم “ايزيدي 24” يوم السبت ٧ اب بمشاركة كادر الممؤسسة.الورشة التي أدارها ياسر إسماعيل مدير المركز، تطرقت إلى اساسيات تسويق المساحات الإعلانية في الموقع ومعرفة الطرق والأدوات التي يتوجب استخدامها للوصول إلى المستهدف “المعلن”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز نايا للتدريب الإعلامي ينظم ورشة عمل لدعم “ايزيدي 24”) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز نايا للتدريب الإعلامي ينظم ورشة عمل لدعم “ايزيدي 24”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).