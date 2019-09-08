مقتل وإصابة جنود سعوديين في جيزان غربي السعودية بقصف للقوات اليمنية

2019/09/08 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت قناة "المسيرة" في خبر، تابهخ موقع الغدير، إن "أنصار الله استهدفت بـ 6 صواريخ محلية الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلو مترات" وعدد من قذائف المدفعية، تجمعات للجيش السعودي شرق جبل الدود".وأكدت، أن القصف الصاروخي والمدفعي أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجنود السعوديين.

انتهى.ص.هـ.ح.

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