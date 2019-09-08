2019/09/08 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن المباشرة بتسيير 10 قطارات عبر ثلاث محاور لنقل الزائرين صوب كربلاء المقدسة لاداء مراسيم زيارة العاشر من محرم.وذكر بيان لوزارة تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان “قطاراً أنطلق من محطة سكك بغداد المركزية الى كربلاء المقدسة اليوم الاحد في الساعة التاسعة، وكذلك قطار آخر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعلن بدء تسيير 10 قطارات الى كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعلن بدء تسيير 10 قطارات الى كربلاء المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).