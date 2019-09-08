عضو في سائرون يتحدث عن “أيادٍ مرتجفة“ بالقرارات الحكومية.. عبد المهدي استغل عطلة البرلمان!

2019/09/08 | 21:57

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بغداد اليوم - بغداد

تحدث عضو تحالف سائرون علي مهدي، اليوم الأحد، عن "أياد مرتجفة" في القرارات الحكومية التي...





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